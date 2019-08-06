В России предложили создать отечественный аналог YouTube

6 августа 2019     14
В России предложили создать отечественный аналог YouTube

Российские блогеры обвинили американские корпорации YouTube и Google в политической цензуре из-за блокировок трансляций с незаконных митингов в Москве и предложили создать отечественный аналог популярного видеохостинга.

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках», – заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что американская свобода слова является «весьма избирательной вещью».

Малькевич также предложил создать российский аналог YouTube, где не будут «перекрывать доступ к информации».

Действия YouTube также раскритиковали экс-замредактор радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури, которые пытались вести трансляцию с митинга.

«Я не считаю нормальным блокировать трансляцию по идейным соображениям», — призналась Рябцева в своем telegram-канале, назвав действия видеохостинга «избирательной свободой слова».

«YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента», — написал Меркури на своей странице в Facebook.

«Считаю подобные действия прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России», — резюмировал Меркури.

Российские блогеры также отметили, что оппозиционные издания «МБХ-медиа» и «Дождь» не испытывали проблем с трансляцией на YouTube.

Кроме того, видеохостинг выдавал их трансляции в списке рекомендуемого к просмотру.


Вторник, 6 августа 2019 г. 126

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

День открытых дверей пройдёт в бригаде разведки Черноморского флота
День открытых дверей пройдёт в бригаде разведки Черноморского флота

10 августа в бригаде разведки Черноморского флота состоится День открытых дверей и приведение к присяге 100 курсантов филиала Объединенного центра …


Власти Севастополя помогают транспортировать тела утонувших спортсменок
Власти Севастополя помогают транспортировать тела утонувших спортсменок

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева правительство города окажет всю необходимую помощь родителям погибших спортсменок – Фатиме …


Американский посол в России подал в отставку
Американский посол в России подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Об этом пишет газета The Salt Lake Tribune. Издание также приводит …


Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день из-за падения фондовых рынков
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день из-за падения фондовых рынков

Из-за падения котировок на американских финансовых рынках 500 богатейших бизнесменов мира в совокупности потеряли $117 млрд, их совокупное состояние сократилось …


Григорий Лепс на репетиции кульминации Байк-Шоу 2019 «Тень Вавилона»
Григорий Лепс на репетиции кульминации Байк-Шоу 2019 «Тень Вавилона»

До главного события крымского лета 2019 года – юбилейного байк-шоу мотоклуба “Ночные Волки” – остались буквально считанные дни. Движущиеся диковинные декорации, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты