В России предложили создать отечественный аналог YouTube

Российские блогеры обвинили американские корпорации YouTube и Google в политической цензуре из-за блокировок трансляций с незаконных митингов в Москве и предложили создать отечественный аналог популярного видеохостинга.
«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках», – заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Он отметил, что американская свобода слова является «весьма избирательной вещью».
Малькевич также предложил создать российский аналог YouTube, где не будут «перекрывать доступ к информации».
Действия YouTube также раскритиковали экс-замредактор радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури, которые пытались вести трансляцию с митинга.
«Я не считаю нормальным блокировать трансляцию по идейным соображениям», — призналась Рябцева в своем telegram-канале, назвав действия видеохостинга «избирательной свободой слова».
«YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента», — написал Меркури на своей странице в Facebook.
«Считаю подобные действия прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России», — резюмировал Меркури.
Российские блогеры также отметили, что оппозиционные издания «МБХ-медиа» и «Дождь» не испытывали проблем с трансляцией на YouTube.
Кроме того, видеохостинг выдавал их трансляции в списке рекомендуемого к просмотру.
Вторник, 6 августа 2019 г. 126
Источник: Портал Информер