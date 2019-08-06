В России предложили создать отечественный аналог YouTube

Российские блогеры обвинили американские корпорации YouTube и Google в политической цензуре из-за блокировок трансляций с незаконных митингов в Москве и предложили создать отечественный аналог популярного видеохостинга.

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках», – заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что американская свобода слова является «весьма избирательной вещью».

Малькевич также предложил создать российский аналог YouTube, где не будут «перекрывать доступ к информации».

Действия YouTube также раскритиковали экс-замредактор радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури, которые пытались вести трансляцию с митинга.

«Я не считаю нормальным блокировать трансляцию по идейным соображениям», — призналась Рябцева в своем telegram-канале, назвав действия видеохостинга «избирательной свободой слова».

«YouTube забанил нас дважды еще до начала стрима якобы за размещение недопустимого контента», — написал Меркури на своей странице в Facebook.

«Считаю подобные действия прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России», — резюмировал Меркури.

Российские блогеры также отметили, что оппозиционные издания «МБХ-медиа» и «Дождь» не испытывали проблем с трансляцией на YouTube.

Кроме того, видеохостинг выдавал их трансляции в списке рекомендуемого к просмотру.





Вторник, 6 августа 2019 г. 126

Источник: Портал Информер