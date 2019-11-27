В России презентовали новые плацкартные вагоны

27 ноября 2019     16
В России презентовали новые плацкартные вагоны

Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочернее предприятие РЖД, презентовала макеты новых плацкартных вагонов.

Два новых проекта напоминают по концепции капсульные отели.

В первом проекте вагон похож на привычные плацкарты, однако между местами будут расположены раздвижные перегородки. Также у пассажиров будут индивидуальные столики, а те, кто едет на боковых местах, получат ящики для багажа.

Две другие концепции плацкартных вагонов включают в себя индивидуальные спальные места, которые похожи на капсульные отели. Благодаря новой планировке длина спального места увеличится на 20 см в одном макете и на 10 см в другом.

Также во всех концепциях предусмотрены туалетные комнаты с душем, персональные USB-розетки, Wi-Fi и индивидуальный регулятор температуры воздуха. В ФПК пока не говорят, когда будет утверждена концепция нового плацкартного вагона.



Среда, 27 ноября 2019 г. 83

Источник: Портал Информер

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