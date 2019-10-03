В России продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт

С 1 октября начал действовать новый закон, по которому библиотекари, контролеры в кинотеатрах и продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт. Удостоверение личности придется предоставить, если фильм или книга имеют маркировку «18+», сказано в пояснительной записке.

Без документа гражданам РФ не выдадут «взрослую» литературу даже в библиотеке, если сведения в ней запрещены для распространения среди детей.Кроме того, закон запрещает распространять информационную продукцию данной категории на расстоянии менее 100 метров от школ, детсадов, санаториев и лагерей, уточняет News.ru.





Четверг, 3 октября 2019 г. 171

Источник: Портал Информер