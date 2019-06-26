В России прошёл турнир по болотному футболу (ФОТО)

26 июня 2019     22
В России прошёл турнир по болотному футболу (ФОТО)

22 июня в деревне Поги Тосненского района Ленинградской области состоялись соревнования в рамках Кубка России по болотному футболу. Участие приняли 8 команд.

Игры турнира проходили параллельно на двух полях, где вместо газона было болото. Третье организаторы турнира признали небезопасным для соревнований.

Победителем Кубка России по болотному футболу стала команда из деревни Поги, хозяйка турнира. Второе место у команды «Фортуна Star’s» из Приозерска. Также в соревнованиях приняли участие команды Рэд машин, Old Friends, Тарасово, СКАзка, Lakes, ГПП.

В составе команды-победительницы из деревни Поги выступала единственная на соревнованиях девушка.

Для болельщиков команд и самих участников турнира организаторы сделали полевую кухню. 

Идея с болотным футболом принадлежит финнам, в России же парни гоняют мяч в грязи с начала 2000-х годов. В 2017 году сборная России по болотному футболу завоевала титул чемпиона мира.

Источник: Портал Информер

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