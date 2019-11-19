В России разрешили демонстрацию свастики. Но есть условие

19 ноября 2019     7
В России разрешили демонстрацию свастики

В России разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении 19 ноября.

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Согласно новым правилам, демонстрация нацистской символики возможна, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

По словам председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, старая норма принималась из благих побуждений, однако никто не задумывался о ее последствиях.

«Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, (…) что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?», – спрашивает Ямпольская. 

Она также отметила, что Госдума убрала «этот кусок абсурда из нашей жизни». Привлечение россиян к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката вызывали общественное раздражение, насмешки и издевательства в СМИ, напомнила депутат.

В спорных случаях решение будет принимать суд. Глава комитета напомнила, что в ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без пропаганды фашистской идеологии.

 



Вторник, 19 ноября 2019 г. 89

Источник: Портал Информер

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