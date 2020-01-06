В России резко взлетит цена на квартиры в новостройках

В России цены на квартиры в новостройках могут стать выше. Об этом сообщает DEITA.RU.К такому выводу пришли эксперты АСП после детального анализа новых правил продажи недвижимости с помощью специального счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом.По их словам, escrow-счета могут серьезно повлиять на выгодность предложений от компаний-застройщиков для покупателей.

Эксперты уверены, что в ближайшем будущем россияне будут наблюдать резкое снижение предложений и повышение цен в регионах до 25 процентов.

И это связано с тем, что власти, запуская реформу сделок в сфере недвижимости, думали о снижении риска для обеих сторон договора и решении проблем с обманутыми дольщиками. Как показала практика, не все «строители» оказались готовы отказаться от «старого-доброго» долевого строительства.

На рост цен повлияет и снижение банковского финансирования застройщиков из-за низкой доходности предприятий.







Понедельник, 6 января 2020 г. 85

Источник: Портал Информер