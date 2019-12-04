В России смоделировали итоги распада страны

В Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое и политическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель директора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов.

Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980-ых – тогда исследовалось, какую долю от текущего потребления потеряют союзные республики в случае разрыва экономических связей.

Результаты исследований по российской экономике, которые проводятся последние десять лет, оказались, по словам Суслова, «удручающими».

«Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-Западный федеральный округ. В состоянии автаркии он сохраняет 85,4% исходного уровня своего целевого показателя. Это даже больше, чем аналогичный российский показатель накануне распада СССР (64,6%)», – рассказал Суслов.

Неплохо, по его словам, выглядит Сибирский федеральный округ (54,2%), гораздо хуже – Уральский округ (22,5%). В остальных федеральных округах разрыв внешних связей обнуляет их целевой показатель.

«Самым злостным «паразитом» на «теле» России является Центральный федеральный округ. Его «вклады» в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем «результатом» его «взаимодействия» с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть», – отметил Суслов.

При этом Центральный федеральный округ вместе с Москвой – это реальный российский центр – научно-образовательный, инновационно-технологический, культурный, транспортно-логистический, финансовый и т.д.

«Сложившаяся ситуация – следствие непропорционально и несправедливо больших доходов, получаемых прежде всего в Москве. Финансовые ресурсы искусственно стягиваются в федеральный центр со всей страны», – отмечает Суслов.

«Рабочими лошадками» в системе российских макрорегионов выступают Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, говорит академик.

Приволжский, Северокавказский и Южный федеральный округа, наоборот, имеют отрицательное сальдо взаимодействия, хотя и не такое большое как Москва.

«Чисто умозрительно можно сопоставить нынешнее российское состояние с СССР накануне распада», – отмечает Суслов.

Однако, он считает, что «маячащий на горизонте» лозунг «хватит кормить Москву» вряд ли станет катализатором политического распада России.

«Все-таки очень сильны культурно-исторические основы единства России. Но к пониманию центральными властями необходимости решительных шагов в сторону реального федерализма угроза этого лозунга может, надеюсь, привести», – отметил академик РАН.

Источник: Портал Информер