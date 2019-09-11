В России снизились цены на авиабилеты

В России снизились цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы. Дешевле стали популярные туристические направления. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены на авиабилеты по России в сентябре по сравнению с августом снизились на 13%, а на популярные зарубежные направления сократились почти на 10%», — говорится в сообщении.

Снижение цен продолжится в октябре, аналитики отмечают уменьшение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 22% и на 15% — на международные.

По данным издания, дешевле станут билеты в Санкт-Петербург, Томск и Челябинск. В сентябре снизится цена на рейсы в Марокко, США, Нидерланды, в октябре — в Грецию, Словакию, Португалию и Латвию.





Среда, 11 сентября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер