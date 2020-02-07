В России собираются предельно упростить правила принятия гражданства РФ

Правительство России готовит существенные изменения в закон «О гражданстве РФ»: если они будут приняты, иностранцы смогут получить российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося. Об этом пишет издание «Коммерсант».

В настоящий момент работа над новым законопроектом находится в финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в этом месяце. Как именно упростится процедура получения российского гражданства в соответствии с новыми правилами.

Стоит отметить, что активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства и норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась ещё в 2018 году.

Тогда была принята Концепция государственной миграционной политики, которая рассчитана до 2025 года и предписывает «открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства».

В концепции указано, что миграционная политика России «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших её, которые способны включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества».

В 2019 году президентом России был сделан первый важный шаг в реализации принятой ранее концепции — было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства, также возможность стать гражданами России по упрощённой схеме получили жители Донбасса.

Ещё одним важным шагом в реализации концепции стало решение о том, что с прошлого года стал бессрочным вид на жительство, который ранее выдавался на пять лет.

В новом законопроекте, который в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму, предлагается признать утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому иностранное лицо сначала должно было отказаться от имеющегося у него гражданства, только потом подавать документы на получение российского.

«С учётом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка», — пояснили в правительстве журналистам.

По словам члена президентской рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики, главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, статью 13 закона «О гражданстве» могут ожидать и другие изменения.

В частности, речь идёт об отмене требования о постоянном проживании на территории России иностранца-соискателя гражданства РФ на протяжении пяти лет, а также пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

«Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесён в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — отметил Калашников и добавил, что ожидающийся законопроект «будет революционным».







Пятница, 7 февраля 2020 г. 2091

Источник: Портал Информер