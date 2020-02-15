В России создадут реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства

15 февраля 2020     21
В России создадут реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства

В России появится реестр граждан, имеющих право на льготы при получении лекарств. Создание такого сервиса по итогам субботнего заседания одобрило правительство. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Законопроектом предлагается предусмотреть создание федерального реестра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания», — говорится в сообщении правительства.Проект закона предусматривает, что список жизненно важных препаратов будет обновляться не реже раза в год, а правительство РФ будет определять порядок ведения реестра граждан.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало ряд мер по улучшению ситуации с лечением детской онкологии.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 87

Источник: Портал Информер

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