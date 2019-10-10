В России создадут Фонд развития Крыма

В Минэкономразвития РФ начали готовить проект доклада о создании Фонда развития Крымского полуострова. Об этом сообщил “Интерфаксу” информированный источник. О начале обсуждения такой идеи агентству рассказали несколько собеседников в федеральных органах власти.

В Минэкономразвития и Минфине Крыма сказали, что комментировать такую возможность еще рано.

Создание такого фонда действительно обсуждается, но окончательных решений нет, не решен вопрос с финансированием, сказал еще один источник. По его словам, предполагается, что фонд получит деньги из бюджета, но сколько именно, еще не установлено.

В федеральном Минфине сказали, что это предложение сейчас рассматривают “заинтересованные федеральные органы исполнительной власти”, от комментариев отказались.







Четверг, 10 октября 2019 г. 94

Источник: Портал Информер