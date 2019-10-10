В России создадут Фонд развития Крыма

10 октября 2019     14
В России создадут Фонд развития Крыма

В Минэкономразвития РФ начали готовить проект доклада о создании Фонда развития Крымского полуострова. Об этом сообщил “Интерфаксу” информированный источник. О начале обсуждения такой идеи агентству рассказали несколько собеседников в федеральных органах власти.

В Минэкономразвития и Минфине Крыма сказали, что комментировать такую возможность еще рано.

Создание такого фонда действительно обсуждается, но окончательных решений нет, не решен вопрос с финансированием, сказал еще один источник. По его словам, предполагается, что фонд получит деньги из бюджета, но сколько именно, еще не установлено.

В федеральном Минфине сказали, что это предложение сейчас рассматривают “заинтересованные федеральные органы исполнительной власти”, от комментариев отказались.



Четверг, 10 октября 2019 г. 94

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

14 октября в Крыму и Севастополе отключат аналоговое телевидение
14 октября в Крыму и Севастополе отключат аналоговое телевидение

14 октября Крым и Севастополь переходит на новый формат телевещания. После отключения на аналоговых частотах еще неделю будет транслироваться ролик, …


В России создадут Фонд развития Крыма
В России создадут Фонд развития Крыма

В Минэкономразвития РФ начали готовить проект доклада о создании Фонда развития Крымского полуострова. Об этом сообщил “Интерфаксу” информированный источник. О …


Вести Севастополь 10.10.2019
Вести Севастополь 10.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Уголовное дело за неисполнение обязанностей родителя. Фигурантом стала мать выпавшей из окна девочки. – Новинка на …


У севастопольца украли золотые украшения на 35 тысяч рублей
У севастопольца украли золотые украшения на 35 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России Балаклавского района обратился житель Севастополя. Мужчина сообщил, что у него похитили золотую цепочку и кулон …


Экс-главный тренер сборной России по футболу: не интересно смотреть на Соболева
Экс-главный тренер сборной России по футболу: не интересно смотреть на Соболева

13:18 Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос, будет ли ему интересно посмотреть на игру …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты