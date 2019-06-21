В России сосиски и сардельки резко подорожали

21 июня 2019     7
В России сосиски и сардельки резко подорожали

 

Средняя цена за килограмм сосисок и сарделек в РФ за последний год выросла на 8%, при этом составив 367,97 рубля. Согласно данным Росстата, последние 10 лет стоимость вышеперечисленных колбасных изделий увеличилась на 200%.На взгляд специалистов, это произошло из-за того, что 2018 год стал плохим для отрасли. По словам экспертов NeoAnalytics, в сравнении с 2017 годом, объемы производства сократились на 6,4% и составили 2,3 млн тонн. Другая причина роста цен – повышение НДС с 18% до 20%. 
«Но это увеличение издержек будет нивелировано за счет высокой конкуренции в отрасли. В конце года мы увидим цены даже ниже тех, что были в январе и феврале», — заявил председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян.

В 2018 году в среднем цена на сосиски и сардельки росла по 4 рубля в месяц, в 2019 году рост замедлился, составив 1,5—2 рубля в месяц.

Значительный рост цен на сосиски и сардельки можно было заметить после 2014 года, когда Россия ввела ответные санкции на ограничения со стороны США и Европейского союза. Уход с рынка поставщиков из Европы привел к подорожанию продуктов, но ситуация в скором времени стабилизировалась. В настоящее время на рынке колбасных изделий работают более 2 000 компаний.

При этом импорт не играет существенной роли на рост цен на сосиски и сардельки, так как не превышает 1,5%, говорят эксперты NeoAnalytics. Однако за 2018 год продажа данных продуктов за рубеж сократилась на 8,1%. 

Источник: Портал Информер

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