В России старый универсал Opel и Hyundai Solaris разогнались до 300 километров в час

Дорожные камеры, установленные в Белгородской области, зафиксировали превышение скорости более чем на 200 километров в час.

По их данным, старый универсал Opel Astra Caravan и Hyundai Solaris ехали со скоростью выше 300 километров в час. Но такая скорость является невозможной для автомобилей этого типа.

Водители машин получили штрафы на 5 тысяч рублей за превышение скоростного режима — на участке фиксации максимальная скорость была 90 километров в час.

По данным камер фиксации, старый универсал разогнался до 304 километров в час, превысив тем самым скорость на 214 километров в час, а бюджетный седан Hyundai Solaris ехал еще быстрее — со скоростью 313 километров в час.

Однако, согласно заводской документации, максимальная скорость Hyundai Solaris в топовой комплектации достигает не более 193 километров в час. Универсал Opel Astra на момент выпуска мог разгоняться до 160-170 километров в час, но с учетом почтенного возраста машина, его максимальная скорость также должна быть ниже.

Участники инцидента попытались оспорить штрафы в ГИБДД, однако получили отказ. Как пояснили в полиции, поскольку случай нарушения закона был зафиксирован автоматической камерой, презумпция невиновности не работает, и в этом случае водителям нужно доказывать свою невиновность, а не инспекторам виновность.

Единственное, чего на сегодняшний день удалось добиться водителям — обещания проверить камеру на исправность от заместителя начальника Центра видеофиксации ГИБДД. Кроме того, один из обладателей штрафа написал заявление в прокуратуру.

Справка:

Рекордные нарушения, которые были зафиксированы в России за прошедший год, не превышала 250 километров в час. Летом на МКАДе камеры засняли байкера, который ехал со скоростью 193 километра в час, а водитель легковушки разогнался на Крымском мосту до 245 километров в час.

Источник: Портал Информер