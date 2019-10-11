В России судят 80-летнюю бабушку - серийную убийцу

Одно слово свидетеля, обычная с виду бабушка Софья на глазах превращается в настоящего монстра.

На её счету три жестоких убийства. Первая жертва — 8-летняя соседская девочка. В 2005 году малышка зачем-то бросила в пенсионерку мороженое. Бабуля терпеть не стала. Как рассказывает сама, затащила школьницу в квартиру и убила топором. А после — избавилась от улик.

“Когда она выходила из места своего жительства, её спугнула соседка. Она пошла не по направлению к мусорным контейнерам, куда выкидывала части тела потерпевшей, а сменила маршрут и выкинула в частном секторе”, — рассказывает следователь по особо важным делам СО по Хабаровску СУ СК РФ по Хабаровскому краю Аделя Вергазова.

От тела почти ничего не осталось. Только несколько фрагментов.

Потом на 10 лет маньячка Жукова снова превратилась в обычную пенсионерку. Но в 2015-м исчезла её подруга — тоже пожилая женщина. Она решила остановиться у Софьи на пару дней, больше её никто не видел. А сама обвиняемая первой заявила о пропаже.

Жукова попала под подозрение. Её допрашивали, даже нашли в квартире следы крови, но экспертиза не смогла определить, кому эта кровь принадлежит.

А в 2019 году исчез местный дворник. Соседи с ужасом узнали, что за пару дней до этого он переехал к Жуковой.

Соседи бабушку Софью Жукову боялись всегда — она якобы убивала кошек, ломала почтовые ящики тех, кто ей не нравился.

“Такие детки все вкусненькие”… Да, вот так, вот “все сладенькие, вкусненькие…” Как-то принесла мне холодец, муж говорит: “Давай есть его не будем, ну мало ли, из кого он сделан””, — рассказывает соседка Жуковой Татьяна.

Тогда предполагаемую серийную убийцу задержали. Узнали, у кого жил дворник, вскрыли квартиру. На этот раз улики были неоспоримыми. Сейчас здесь уже в очередной раз сделан ремонт. Нет старого линолеума, под которым криминалисты и нашли следы крови последней жертвы.

Когда Жуковой показали результаты ДНК-экспертизы — она начала каяться.

Как предполагает следствие, Жукова каждый раз убивала импульсивно:

Девочка шумела и бросалась мороженым.

Подруга “выказала превосходство”.

Дворник вообще якобы пытался ее изнасиловать.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала пенсионерку вменяемой. Пока идёт следствие, в поселке появляются новые слухи о череде загадочных исчезновений.

Психологи не отрицают: если бабушка такая возбудимая, то за эти пятнадцать лет с момента первого убийства должна была совершить больше преступлений.

Сама обвиняемая равнодушна, слушает все со смирением и даже предыдущее заседание суда начала со слов: “Здравствуйте, сладкие мои”.

Источник: Портал Информер