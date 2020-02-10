В России увеличилось число банкротов среди девелоперов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Об этом со ссылкой на данные Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) сообщили «Известия».

«Если в начале 2018 года в активной стадии банкротства находились около 240 компаний, то к концу 2019-го их количество уже достигло 508. В середине 2017 года в плачевном состоянии было около 150 организаций», – пишет издание.

В октябре прошлого года в стране насчитывалось около 200 тыс дольщиков в зоне риска. Их число может вырасти до 400 тыс из-за девелоперов, которые не смогли получить ни разрешение на достройку по старым правилам, ни кредит. Сейчас в неопределенной ситуации находится около 350 девелоперов.

По мнению представителя российской многопрофильной девелоперской компании ГК ФСК Ольги Тумайкиной, количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии.

Однако летом 2019 года были приняты поправки в законодательство, которое позволяет субъектам Российской Федерации сформировать региональные фонды защиты прав граждан для инициирования признания несостоятельности застройщиков.

Благодаря консолидации строительной отрасли уйдут неэффективные компании, которые не обладают достаточными активами для создания экономически выгодных проектов.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 87

Источник: Портал Информер