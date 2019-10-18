В России хотят запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их хотят запретить. Таким образом, в России будет снижено пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком. Об этом сообщают «Известия».

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», – прокомментировали запрет в Минприроды России.

Отмечается, что первой мерой для постепенного отказа от пакетов стала отмена их бесплатной раздачи. В крупных магазинах их стали продавать отдельно, что весьма сильно повлияло на спрос. Однако на данный момент для решения проблемы распространения полиэтиленовых пакетов нужно найти им замену.

В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

В ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. К примеру, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.







Пятница, 18 октября 2019 г. 81

Источник: Портал Информер