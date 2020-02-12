В России хотят запретить работать в такси судимым за убийство, изнасилование и терроризм

12 февраля 2020     12
В России хотят запретить работать в такси судимым за убийство, изнасилование и терроризм

Минтранс России разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.

В ведомстве заявили, что такие ограничения необходимы для безопасности пассажиров.

«В случае принятия изменений юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими) и терроризм», – пишут «Известия».

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что в июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре – в Государственную думу.

Сейчас для людей с непогашенной судимостью также существует ряд ограничений. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.



Среда, 12 февраля 2020 г. 82

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Нескорая помощь: родители больной девочки звонили 327 раз, чтобы вызвать врача
Нескорая помощь: родители больной девочки звонили 327 раз, чтобы вызвать врача

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя …


Как работает акушерская служба Севастополя из-за ремонта в роддоме?
Как работает акушерская служба Севастополя из-за ремонта в роддоме?

Севастопольские доктора рассказали, как работает акушерская служба города во время капитального ремонта родильного дома № 2. В роддоме на детском …


В Морской библиотеке Севастополя открыли новую выставку
В Морской библиотеке Севастополя открыли новую выставку

Экспозиция, посвящённая Великой Победе и Ялтинской конференции, будет работать в Морской библиотеке в течение двух недель.  Среди экспонатов выставки – …


Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида
Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида

Летом 2019 года начальник одного из отделений «Почты Крыма», используя должностное положение, присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида в сумме 60 тысяч …


Два человека погибли после стрельбы военных США по гражданским в Сирии
Два человека погибли после стрельбы военных США по гражданским в Сирии

Два человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли на северо-востоке Сирии в результате обстрела американскими военными местных жителей, сообщил в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты