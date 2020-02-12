В России хотят запретить работать в такси судимым за убийство, изнасилование и терроризм

Минтранс России разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.

В ведомстве заявили, что такие ограничения необходимы для безопасности пассажиров.

«В случае принятия изменений юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими) и терроризм», – пишут «Известия».

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что в июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре – в Государственную думу.

Сейчас для людей с непогашенной судимостью также существует ряд ограничений. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.







Среда, 12 февраля 2020 г. 82

Источник: Портал Информер