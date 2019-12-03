В российских регионах объявляют 31 декабря выходным днем

3 декабря 2019     18
В российских регионах объявляют 31 декабря выходным днем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем, рабочий день переносится на субботу, 28 декабря.

Об этом решении глава региона объявил в ходе прямой линии. Васильев выразил надежду на то, что коммерческие организации и предприятия тоже «подтянутся» и дадут работникам выходной.

18 ноября руководство Томской области приняло распоряжение о переносе рабочего дня для госслужащих с 31 декабря на 28 декабря. Как сообщается, это решение принято по просьбам жителей региона.

Напомним, что 2 декабря появилась информация о том, что выходить на работу в последний день текущего месяца не планируют 30% россиян. Респонденты хотят взять отгул или отпуск.



Вторник, 3 декабря 2019 г. 88

Источник: Портал Информер

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