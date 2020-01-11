В российских школах отменят оценки по предметам

За российскими школами закрепят право ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

Это станет возможным в рамках нового порядка выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Об этом рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.По словам Васильевой, новый порядок выдачи аттестатов оставляет право выбора системы оценок за школой. При этом уже сейчас в некоторых школах используют «зачет»-«незачет» и 100-балльную систему, однако в аттестате все оценки указываются по пятибалльной шкале.

«Ставить «тройку» в аттестат ребенку только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала Ольга Васильева.







Суббота, 11 января 2020 г. 406

Источник: Портал Информер