В российской армии появятся антихакеры

8 августа 2019     15
В российской армии появятся антихакеры

Специальные части российской армии возьмут под охрану «военный интернет». В вооруженных силах создаются особые подразделения, в задачу которых будет входить поиск и нейтрализация виртуальных угроз, рассказали «Известиям» в Минобороны.

«Уже разработано программное обеспечение, которое обеспечит многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления. Новая система сделает невозможным доступ к «военному интернету» извне», – пишут «Известия».

Роты локализации сетевых угроз сейчас начали действовать в бригадах связи окружного подчинения. Вскоре будет принято решение о создании таких же подразделений в других частях.

Новая система представляет собой несколько файерволов, целью которых будет защита от несанкционированного доступа.

Солдаты-призывники попасть в такие подразделения не смогут: кибервойска комплектуются исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уже приступили и к созданию суверенного интернета под названием мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019 года.


Четверг, 8 августа 2019 г. 23

Источник: Портал Информер

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