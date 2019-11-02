В российской тюрьме появилась VIP-душевая

В исправительной колонии №9 (ИК-9) в Пермском крае появилась VIP-душевая для «блатных» заключенных. Кадры душевой опубликованы на youtube-канале общественной организации Gulagu.net.

<!-- -->

Судя по видео, в душевой выполнен хороший ремонт и установлена дорогая сантехника.

По словам общественников, душевая в десятом отряде «в крови десятков заключенных», так как она была построена на деньги осужденных из касты «опущенных».

Сообщается, что «блатные» заключенные вымогали деньги у основной массы осужденных и их родственников, а затем делились средствами с руководством.

«Начальник колонии Салим Абдурахманов всё это лично разрешал и подписывал все рапорты о завозе стройматериалов под видом гуманитарной помощи», — написал в Facebook лидер общественной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, осужденные строили VIP-душевую бесплатно, «в свободное от уборки туалетов время». При этом у сотни других осужденных есть возможность лишь ходить по улице в баню всего раз в неделю.

«Если ты случайно оказался на зоне, то будешь пахать с 8 до 23 по 6 дней в неделю за 50 рублей. И мыться будешь раз в неделю», — заключил Осечкин.

Напомним, что ранее в ИК-9 избили и изнасиловали осужденного Дмитрия Сергеева — после этого в колонии начались проверки. Следом за этим еще один заключенный, не выдержав издевательств, покончил с собой.

Еще один отбывающий наказание в ИК-9 объявил голодовку. Также стало известно, что в конце октября жестоко избили и сломали челюсть еще одному осужденному.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->







Суббота, 2 ноября 2019 г. 270

Источник: Портал Информер