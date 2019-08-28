В российском городе коров одели в форму солдат Великой Отечественной (ВИДЕО)

Крупная ежегодная сельскохозяйственная «Свенская ярмарка» в Брянске в этом году попала в СМИ не благодаря достижениям народного хозяйства, а из-за креатива организаторов выставки.

Коров и прочих домашних животных нарядили в форму Советской армии.

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Видео о брянском креативе опубликовал местный блогер Александр Коломейцев. Как видно на кадрах, коровы наряжены в шапки и пилотки с кокардами и красной звездой, на спинах плащ-палатки, а на заграждении походный котелок.

Директор предприятия, которому они принадлежат, не видит в этом ничего плохого.

«А что такого, что нарядили в военную форму? Во время войны у нас они были в помощи, грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть, в этом я ничего не вижу страшного», — заявил он журналистам НТВ.

Многие пользователи Сети возмущены происходящим.

«Подумаешь, сравнил ветеранов войны со скотом. Что тут такого? Власть в РФ их давно за людей не считает. Впрочем, как и других россиян», — говорят пользователи.

Как пишет «Брянский объектив», это уже не первый подобный скандал на «Свенской ярмарке». Раньше на ней наряжали в форму партизан копченых свиней.

Между тем, ничего странного в этом нет. Память о войне постепенно уходит в прошлое. Как подсчитали историки, народная память вовсе не безгранична.

Исторические события уходят в прошлое через три поколения. Если учитывать, что средняя продолжительность поколения, по тем же расчетам, составляет 20 лет, то, прибавив 60 лет к 1945 году, мы получим 2005 год. Это и есть конечная точка исторической памяти.

Все остальные попытки спекулировать на Великой Отечественной войне просто бессмысленны. На долю поколений нынешних россиян выпали куда как более актуальные события – развал Советского Союза, разгул бандитизма, войны в Чечне и на Северном Кавказе, кровавая бойня на Донбассе.

И это уже не говоря о войнах в Югославии, Афганистане, Сирии и многочисленных вооруженных конфликтах в бывших советских республиках Средней Азии.

Но у российских элит просто нет образа будущего, а попытки привлечь старый советский ресурс вызывают раздражение у простых россиян, что в итоге и приводит к подобным эксцессам, что уже с завидным постоянством происходят в Брянской области.

Это неудивительно. Как говорят демографы, через 50-70 лет Брянская область просто исчезнет. И не в результате нашествия заморского супостата, а в силу объективных причин – старики просто уйдут из жизни, а молодежь уже давно бежит из области в поисках лучшей доли.

И это объективная картина, которую не в состоянии заглушить бравурные репортажи по телевизору и призывы к сохранению духовных скреп. Как писали классики политэкономии, именно бытие определяет сознание.

А российское бытие и рождает монстров в виде коров, одетых в форму солдат-освободителей. С другой стороны, а чем все, что произошло в Брянской области, хуже, чем фильм Михалкова «Цитадель»?

Источник: Портал Информер