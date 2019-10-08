В российском городе умершим старикам в гроб подкладывали ампутированные человеческие органы

8 октября 2019     17
В российском городе умершим старикам в гроб подкладывали ампутированные человеческие органы

Как хоронят стариков из дома престарелых в Костроме? Об этом россияне узнали из программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, которая была посвящена преступлениям в российском похоронном бизнесе.

Костромское похоронное агентство «Федеральный похоронный дом» подкладывало в гробы к умершим ноги, руки и даже пальцы, ампутированные у других людей.

По закону, такого рода медицинские «отходы», которые образуются после ампутаций у пациентов в больницах страны, должны быть захоронены особым образом. В основном, кремированы. Причем медицинские учреждения для этих целей заключают договоры со специализированными фирмами. Однако в Костроме решили делать по-своему.

«Идёт захоронение. Но плюс к этому, к захоронению из интерната… нам всегда дают в агентстве или руки, или ноги отпиленные. Хотя должны эти отходы захораниваться отдельно. Но наши только берут деньги за это с 1-й горбольницы, а захораниваем с интернатовскими», — рассказал в программе один из костромских могильщиков.

Начальство приказывало ему и его коллегам по ремеслу класть в гробы стариков, у которых не было родственников, отрезанные конечности других людей. Были выработаны даже разнарядки, в которых записывали имена и фамилии усопших и количество подкинутых в его гроб конечностей.

Журналистам KOSTROMA.TODAY рассказали в департаменте здравоохранения области, что никакого контракта с «Похоронным домом» на самом деле у них нет, поскольку договоры на утилизацию ампутированных конечностей заключают сами больницы, а они уже расторгли эти договоры, узнав о «некорректной утилизации отходов данной компанией»

Кострома не в первый раз становится эпицентром всероссийского скандала, связанного с незаконной утилизацией человеческих останков.Так, в 2012 году на костромское кладбище повадились медведи – их приманила туда свалка из отрезанных человеческих органов.


Вторник, 8 октября 2019 г. 178

Источник: Портал Информер

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