В российском обществе разгорается дискуссия о выплате материнского капитала

По ее словам, проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.

Не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слез на нее не взглянешь», — заявила телеведущая.

Заявление Водонаевой вызвало широкий резонанс. Так, певец Шура сказал, что телеведущая стремится привлечь к себе внимание, чтобы впоследствии уйти в политику. Хотя, он и согласен с тем, что доля правды в словах телеведущей есть.

Шура

«Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала», — сказал Шура.

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился словами Водонаевой и предложил ей устроиться на работу «эскортницей-содержанкой».

Валерий Милонов

Он также заявил, что ее надо сослать на Новую Землю «за экстремизм».

«Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить так, как это успешно делает Водонаева», – заявил Милонов.

Депутат добавил, что телеведущая своей публикацией в Instagram задела чувства миллионы российских жителей. Милонов отметил, что рождение и последующее воспитание ребенка является огромным трудом, а с помощью выплат государство выражает родителям благодарность.

Юрист Екатерина Гордон в предложенных мерах видит политическую подоплеку.

Екатерина Гордон

«Это отвлекающий маневр от монументальных изменений. Ничего, что речь идет об изменении Конституции? Я скажу больше: деградация медицины и образования, обнищание народа совершенное — факторы куда более весомые при демографическом кризисе, нежели разовая выплата. В стране растет количество детских суицидов, детей бьют, женщины делают аборты часто из-за экономического фактора, статья по взысканию алиментов просто не работает. Так что все эти виньетки на гнилом торте меня вообще не радуют», — поделилась Гордон.

Актриса Юлия Назарова, известная по сериалу «Интерны», рассказала, что нужно сделать, чтобы запустить беби-бум.

Юлия Назарова

«Любая финансовая поддержка поможет поддержать семью, и при рождении ребенка это немаловажно. Можно также поддерживать и медийно, с помощью кинематографа, это было бы хорошо и правильно. Тем самым будет выравнивание внутри общества моральных ценностей семьи. Это глобальная работа.

И духовная в том числе. Можно делать ее через инструменты искусства. Повторюсь: и кино, и песни, и театр. Пользоваться тем инструментом, который широко будет доступен всем. Если это делать круто и талантливо, то зернышки будут посеяны, люди захотят создавать семьи», — сказала Назарова.

Источник: Портал Информер