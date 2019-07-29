В Россия появится реестр банков, которые подозреваются в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.

Замглавы НСФР Александр Наумов сообщил изданию, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали профессиональное сообщество и банки. В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. Как отметил Наумов, это не является списком или перечнем. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.

При этом, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, который будет отвечать за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо Совета и обсуждает изложенные в нем предложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что концептуально согласен с предложениями НСФР.

«Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Ведомство обосновало необходимость изменений тем, что банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин и этим наносят ущерб хозяйственной деятельности.

Согласно поправкам, предложенным Минфином, предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий. Первым является присвоение клиенту наивысшего уровня риска в правилах проведения внутреннего контроля, либо неоднократное подозрение в совершении клиентом сомнительных операций.

В качестве второго условия указывалось наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 2458

Источник: Портал Информер