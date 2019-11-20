В Ростове подполковник СК РФ взял жену в заложники

20 ноября 2019     13
В Ростове подполковник СК РФ взял жену в заложники

Сотрудник силовых структур взял в заложники свою супругу и ребенка в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел 20 ноября, в одном из многоквартирных домов на Красноармейской улице. Сообщение о захвате заложницы поступило в полицию, сообщили в ростовском управлении Следственного комитета.

38-летний следователь регионального СКР Сергей Ткачев обещал застрелить свою беременную жену, сообщает Baza. По данным паблика, Алла Ткачева, находящаяся на восьмом месяце беременности, вызвала врачей из-за болей в животе. Именно в этот момент Ткачев пригрозил ее застрелить. Перед этим он выгнал из квартиры сына.

Сотрудники ФСБ, прибывшие на место ЧП, решили брать квартиру штурмом. Ранее сообщалось, что разум победил и мужчина сдался сам, однако это не совсем так. Оказалось, во время захвата Ткачеву стало плохо и жену пришлось освободить. Сейчас Алла находится в больнице.

Ткачев согласился впустить силовиков в квартиру только с мамой, которой сам и позвонил. Оперативникам он выдвинул ультиматум — они войдут в квартиру только с мамой, Нелли Ткачевой.

Мама приехала и Ткачев открыл дверь — без оружия и в полуадекватном состоянии.Он был задержан сотрудниками УФСБ.

Источники «Базы» сообщили, что нервы следователя могли сдать после обыска, который предположительно провели в его квартире. Он связан с делом главы ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева, обвиненного в разглашении гостайны. 



Среда, 20 ноября 2019 г. 443

Источник: Портал Информер

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