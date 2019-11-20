В Ростовской области выявили украинского шпиона

20 ноября 2019     13
В Ростовской области выявили украинского шпиона

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, задержанный служил в Южном военном округе.

Предполагается, что он собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Минобороны Украины. Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Имя задержанного пока не разглашается.



Среда, 20 ноября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер

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