В РПЦ хотят отменить освящение оружия

В РПУ подготовили проект решения, который предусматривает отказ от освящения оружия. «Должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для «освящения» любых разновидностей оружия, в том числе оружия неизбирательного действия и массового поражения», – указано в документе.В РПЦ подчеркнули, что освящение «не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого чина благословения воинских оружий».

Церковь вместе с этим допускает благословение средств передвижения военных – водных, воздушных и сухопутных. В этих случаях обряд возможен, поскольку речь идет именно о сохранении жизни воинов.

Проект документа уже направили в епархию РПЦ, чтобы получить отзывы. Дискуссия продлится до 1 июля, в ней могут принять участие все желающие.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 146

Источник: Портал Информер