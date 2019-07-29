В ряде регионов Сибири ввели режим ЧС

Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Республике Бурятия. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах, отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки. Осуществляется информирование населения.

Зарегистрировано более 6 300 техногенных пожаров. Из них в тушении более 260 — принимали участие добровольные пожарные команды. К ликвидации привлекались свыше 500 человек и более 280 единиц техники.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 281

Источник: Портал Информер