В Сакском районе утонул мужчина

27 августа 2019     19
В Сакском районе утонул мужчина

Сотрудники МЧС почти сутки искали пропавшего в море у берегов Сакского района мужчину. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

«Вчера во второй половине дня поступила информация от гражданина о том, что его знакомый, с которым они вместе отдыхали на пляже, ушел нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами, на расстоянии около 200-300 метров от берега и в течение часа не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», главка МЧС России по Крыму, МВД, а также спасатели пляжа села Фрунзе на водном мотоцикле», – сказал Шахова.

К заходу солнца было обследовано около 10 тысяч кв. метров акватории Черного моря. Поиск результатов не дал.

«Сегодня в 9.17 поступила информация о том, что пропавший турист был обнаружен без признаков жизни нашими водолазами Евпаторийского АСО «Крым-Спас». Ведется следствие. Информация уточняется», – добавил Шахов.


Вторник, 27 августа 2019 г. 98

Источник: Портал Информер

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