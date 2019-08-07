В самом богатом регионе России люди вынуждены собирать береговую и дождевую воду (ФОТО)

7 августа 2019     15
В самом богатом регионе России люди вынуждены собирать береговую и дождевую воду (ФОТО)

В селе Находка в Тазовском районе (ЯНАО) больше полугода нет воды, даже технической. Более тысячи местных жителей вынуждены набирать береговую и дождевую воду. Об этом в группе «Голос Тундры» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница Наталья-П Вэнго.

«В селе есть дома многоквартирные, в квартирах установлены унитазы, ванны, душевые кабины, но к нашему большому сожалению мы не пользуемся всей этой роскошью. На сегодняшний день, вы не поверите мне, в селе нет воды», — написала женщина.

По словам Натальи, техническую воду отключили в феврале 2019 года. Обращения к местным властям результата не дали. Жителям приходится набирать воду с берега или собирать дождевую.

«На дворе 21 век, век технологий, а мы до сих пор вручную вёдрами с берега воду таскаем, а каково одиноким женщинам с детьми, старикам таскаться вёдрами, бочками с берега», — подчеркнула Наталья.

В пресс-службе Тазовского района СМИ сообщили о том, что в селе ведется работа по поиску источника водоснабжения.

«В зимний период Тазовская губа в районе Находки промерзает полностью до дна на расстоянии 600 метров. Устройство водозабора в таком случае невозможно», — сообщили в пресс-службе, добавив, что вода поступит в дома жителей до 25 августа.


Среда, 7 августа 2019 г. 99

Источник: Портал Информер

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