В Санкт-Петербурге проходят похороны моряков-подводников

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище проходит церемония прощания с подводниками, погибшими подлодке «Лошарик» в Баренцевом море. Их похоронят рядом с мемориалом погибших на подводной лодке «Курск».

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«Церемония проходит в закрытом формате, она началась с гражданской панихиды», — сообщают российские СМИ. К месту похорон пришли родственники погибших с траурными венками, а также представители командования ВМФ России с красными гвоздиками.



Родственники офицеров-севастопольцев, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, выехали в Санкт-Петербург, где пройдут похороны. Об этом 5 июля сообщил вице-губернатор Севастополя Андрей Шишкин.

«Сегодня мы по поручению губернатора сопроводили (родственников погибших офицеров), купили билеты, отправили в Петербург», – сказал Шишкин.

Напомним, что в результате аварии 1 июля на глубоководном исследовательском аппарате «Лошарик», оснащенном атомным реактором, погибли 14 членов экипажа, в том числе и двое выпускников Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин.