В Севастополе автомобильное движение на Советской откроется 10 декабря

Автомобильное движение откроется на улице Советская в Севастополе 10 декабря, однако после этого подрядчику потребуется еще время для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию.

Ход ремонтных работ сегодня в очередной раз стал одной из тем аппаратного совещания в правительстве города.

«На улице Советская завершаются работы. Финишное асфальтобетонное покрытие выполнено на всем протяжении дороги, сейчас занимаются разметкой, ограждениями, небольшими доделками.

Я докладывал, что 10 (декабря) полностью завершим объект. Наверное, какое-то время понадобится на оформление вводных документов, но «физика» будет закончена, движение откроем», – сообщил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

При реконструкции улицы планируется высадить новые деревья с кроной диаметром два метра вместо старых, которые были снесены из-за их аварийности. Однако дата их высадки пока не определена.

«Грунт там не отсыпан, я сомневаюсь, что за сегодня это успеют сделать. Все, что касается посадки деревьев, я тоже советую вам лично съездить и проверить», – обратился вице-губернатор Денис Солодовников к Исакову.

Врио губернатора Михаил Развожаев высказал намерение лично увидеть деревья, которые будут закуплены, перед их высадкой.

Напомним, что ремонт на улице Советская предполагалось завершить к 10 декабря. Об этом 18 ноября заявил на аппаратном совещании и.о. директора департамента транспорта Евгений Исаков.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 1451

Источник: Портал Информер