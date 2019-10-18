В Севастополе арестовывали Мercedes-Benz Sprinter и Infiniti

18 октября 2019     24
В Севастополе арестовывали Мercedes-Benz Sprinter и Infiniti

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями налоговой инспекции по Гагаринскому району Севастополя провели очередной рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

За несколько часов выявлены десятки транспортных средств, зарегистрированных на граждан с различными категориями задолженности – штрафы за нарушение правил дорожного движения, фискальные платежи, алименты и так далее.

«В ходе мероприятия судебные приставы осуществили два ареста транспортных средств марки Mercedes-Benz Sprinter и Infiniti, владельцы которых являлись должниками по кредитным платежам и налоговым сборам», – сообщает пресс-служба управления судебных приставов.

Для того, чтобы снять арест с машин, автолюбители-должники не стали откладывать оплату долгов и уже на следующий день после рейда погасили их в полном объеме. Приставы, в свою очередь, сняли все ограничения.

Совместные рейды контролирующих органов проводятся на дорогах Севастополя регулярно.



Пятница, 18 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму появится Комитет по делам молодежи
В Крыму появится Комитет по делам молодежи

Комитете по делам молодежи появится в составе Совета министров Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики …


Аэропорт Симферополя открылся для приема и отправки самолетов
Аэропорт Симферополя открылся для приема и отправки самолетов

Все рейсы, задержанные сегодня утром из-за тумана, были отправлены в пункты назначения. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе международного аэропорта …


Эксперт рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек
Эксперт рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек

16:06 Директор по развитию «Национальной экологической компании» Александр Климов в беседе с НСН рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек. …


Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне
Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию в шапке-ушанке. В таком виде спортсмен приехал на тренировку. …


Севастополь вошел в юбилейный тур Дианы Арбениной
Севастополь вошел в юбилейный тур Дианы Арбениной

Главные события выходных 19-20 октября в рубрике «Афиша» с Анной Сорокиной: – 19 октября в 19.00 – СЦКиИ, концерт «Классика …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты