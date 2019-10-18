В Севастополе арестовывали Мercedes-Benz Sprinter и Infiniti

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями налоговой инспекции по Гагаринскому району Севастополя провели очередной рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

За несколько часов выявлены десятки транспортных средств, зарегистрированных на граждан с различными категориями задолженности – штрафы за нарушение правил дорожного движения, фискальные платежи, алименты и так далее.

«В ходе мероприятия судебные приставы осуществили два ареста транспортных средств марки Mercedes-Benz Sprinter и Infiniti, владельцы которых являлись должниками по кредитным платежам и налоговым сборам», – сообщает пресс-служба управления судебных приставов.

Для того, чтобы снять арест с машин, автолюбители-должники не стали откладывать оплату долгов и уже на следующий день после рейда погасили их в полном объеме. Приставы, в свою очередь, сняли все ограничения.

Совместные рейды контролирующих органов проводятся на дорогах Севастополя регулярно.







Пятница, 18 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер