В Севастополе благоустраивают сквер

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов проконтролировал начало благоустройства сквера у библиотеки им. Л.Н. Толстого, где расположен памятный знак линкору «Севастополь».

«Сегодня подрядчик приступает к подготовительным работам. Мы обсудили как будет устанавливаться ограждение, как будут проводиться работы, особое внимание уделили вопросу озеленения: важно сохранить имеющиеся клумбы и приумножить их дополнительным озеленением согласно проекту. Завтра подрядчик приступает к ограждению территории сквера на время проведения работ», – сказал Михаил Тарасов.

Как уже отмечалось ранее, сквер будет благоустроен в этом году за счет экономии средств, возникших в процессе проектирования.

«Данное общественное пространство давно обсуждался с ветеранскими организациями и жителями, как территория, требующая определенного внимания, т.к. помимо того, что это центр города, это еще, определённого рода, историческое место. Проект включает в себя благоустройство территории, прилегающей к самому памятнику, ступеней в гранитном исполнении, высадку дополнительного озеленения, ремонт подпорных стенок для того, чтобы укрепить прилегающую территорию. Будут установлены урны и лавочки, предусмотрено освещение и устройство системы полива», – отметил Михаил Тарасов.

Глава ведомства добавил, что программа благоустройства в этом году включает 13 общественных пространств. В ближайшее время, межведомственная рабочая группа определит дополнительный объект для благоустройства за счет возникшей экономии, что позволит благоустроить еще одно дополнительное общественное пространство в этом году.