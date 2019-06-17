В Севастополе благоустраивают сквер

17 июня 2019     23
В Севастополе благоустраивают сквер

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов проконтролировал начало благоустройства сквера у библиотеки им. Л.Н. Толстого, где расположен памятный знак линкору «Севастополь». 

«Сегодня подрядчик приступает к подготовительным работам. Мы обсудили как будет устанавливаться ограждение, как будут проводиться работы, особое внимание уделили вопросу озеленения: важно сохранить имеющиеся клумбы и приумножить их дополнительным озеленением согласно проекту. Завтра подрядчик приступает к ограждению территории сквера на время проведения работ», – сказал Михаил Тарасов. 

Как уже отмечалось ранее, сквер будет благоустроен в этом году за счет экономии средств, возникших в процессе проектирования. 

«Данное общественное пространство давно обсуждался с ветеранскими организациями и жителями, как территория, требующая определенного внимания, т.к. помимо того, что это центр города, это еще, определённого рода, историческое место. Проект включает в себя благоустройство территории, прилегающей к самому памятнику, ступеней в гранитном исполнении, высадку дополнительного озеленения, ремонт подпорных стенок для того, чтобы укрепить прилегающую территорию. Будут установлены урны и лавочки, предусмотрено освещение и устройство системы полива», – отметил Михаил Тарасов.

Глава ведомства добавил, что программа благоустройства в этом году включает 13 общественных пространств. В ближайшее время, межведомственная рабочая группа определит дополнительный объект для благоустройства за счет возникшей экономии, что позволит благоустроить еще одно дополнительное общественное пространство в этом году.

Источник: Портал Информер

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