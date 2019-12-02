В Севастополе более 100 детей приняли участие в спектакле «Джунгли»

2 декабря 2019     17
В Севастополе более 100 детей приняли участие в спектакле «Джунгли»

В севастопольском Дворце культуры рыбаков состоялась пластическая постановка «Джунгли» по мотивам произведения Р.Киплинга «Книга джунглей».

Этим премьерным спектаклем театральная студия «А-фишка» под руководством актрисы и режиссера Светланы Городничей, отметила свое 5-летие.

Такого масштабного действия Севастополь не помнит. В творческом эксперименте приняли участие 130 человек. Несмотря на такое количество артистов, все в спектакле было органично и профессионально.

Зрительское внимание захватили и детально проработанный сюжет о приключениях человеческого детеныша, воспитанного волчьей стаей, и декорации, передающие атмосферу опасных джунглей, и динамичные боевые схватки, и яркие танцы.

«Джунгли» удивили зрителя новым подходом к пластике: юные артисты, играющие животных, не бегают на четвереньках – они владеют другой техникой движения. Красоту разнообразного животного мира передают и яркие костюмы.

Вместе с ребятами в спектакле на сцену Дворца культуры рыбаков вышли и опытные взрослые мастера. Блестящая игра ведущего актера театра драмы «ПсихоДельАрт» А.Шамрицкого(Шер-Хан) никого не оставила равнодушным.

Авторы спектакля, в котором собраны все персонажи Киплинга, постарались поговорить с детьми о высокой любви и сильных чувствах. Юные артисты с помощью точных пластических этюдов рассказывают вечно актуальную историю о добре и зле, судьбе маленького человека, борьбе за свое счастливое будущее и об испытаниях, которые встречаются на пути.

Опытные театралы отметили, что данная сценическая версия отличается не только оригинальным подходом к литературному материалу, но и к музыкальному, а также световой партитуре.

Она еще акцентирована и на справедливость. Тот, кто нарушает законы джунглей, человеческие законы, когда-нибудь дождется наказания. Счастлив тот, кто сделает правильный выбор, сохранив свое достоинство.

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Понедельник, 2 декабря 2019 г. 240

Источник: Портал Информер

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