В Севастополе больше не будет автобсуов, которые разваливаются на ходу

Вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников сообщил о том, что не будет осуществляться закупка автобусов марки «Бравис».

«Была проблема, связанная с поставленными нам предприятием КАМАЗ автобусов марки «Бравис». Мы их больше не закупаем. Они только частично у нас эксплуатируются в настоящий момент времени», – заявил Солодовников и уточнил, что в настоящее время ведется претензионная работа.Подобное решение правительство приняло в связи с тем, что ранее в регион поступили автобусы данной марки с дефектами. По словам Солодовникова, часть ранее приобретенного транспорта выведена из эксплуатации.

Причиной такого решения городского правительства стали ранее закупленные автобусы «Бравис», которые поступили с дефектом конструкции. Большая часть этих транспортных средств уже выведена из эксплуатации. Они предназначались для ГУП «Севэлектроавтотранс».

Солодовников уточнил, что в бюджете на 2020 год запланированы средства на закупку новых автобусов других марок, по которым у «Севэлектроавтотрнаса» замечаний нет.

Напомним, что ранее на предприятии рассказали историю с закупленными автобусами «Бравис», которые стоят на территории и не используются. Оказалось, что это опытные образцы. Помимо того что они конструктивно не доработаны, они пришли в город с многочисленными замечаниями по браку. По словам представителя ГУПа, автобусы из-за брака практически рассыпаются на ходу, а с поставкой запчастей проблемы.

Автобусы «Бравис», созданные в рамках сотрудничества между ПАО «КАМАЗ» и бразильским концерном Marcopolo, были запущены на новые маршруты в Севастополе в 2016 году.

В пресс-службе КАМАЗа отмечали, вместимость автобуса Bravis составляет 50 пассажиров. Ездят российско-бразильские городские автобусы на метане, что гарантирует экономичность в эксплуатации и относит транспорт к категории экологичного. Партия автобусов Bravis была закуплена в рамках государственной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым».

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Четверг, 31 октября 2019 г. 250

Источник: Портал Информер