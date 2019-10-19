В Севастополе бомж обманул и обокрал подростка

Севастопольские полицейские задержали мужчину без определенного места жительства, который выманил у 13-летней девочки мобильный телефон и затем похитил его. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, задержанному грозит тюремный срок.

О преступлении полицейским сообщила мать школьницы. В ходе оперативно розыскных мероприятий личность похитителя была установлена. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина без определенного места жительства. Его задержали.

«Установлено, что на остановке общественного транспорта к несовершеннолетней подошел мужчина и попросил мобильный телефон для совершения срочного звонка. Когда девочка передала ему смартфон, он похитил его и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.







Суббота, 19 октября 2019 г. 455

Источник: Портал Информер