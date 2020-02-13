В Севастополе будут выдавать продукты бедным

13 февраля 2020     8
В Севастополе будут выдавать продукты бедным

Правительство Севастополя приняло решение выделять продукты для жителей города, которые оказались в трудной жизненной ситуации.Программа начнёт работать с 2022 года.

«С 2022 года город Севастополь приступает к выполнению мероприятий в рамках национального проекта «Демография» – региональный проект «Старшее поколение». Одно предложение дополнительно вводим. Оно касается предоставления новых мер социальной поддержки – обеспечение продуктами отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно в зимний период времени», — сказал директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Он добавил, что перечень продуктов будет утверждён позже, сейчас есть только приблизительное представление о нём.

«Это могут быть продукты быстрого приготовления, сублимированные, там будет чай, сахар», – заявил Борисенко.

Это же постановление меняет порядок предоставления социальных услуг на дому – делает его более гибким.

В настоящее время в регионе волонтёры предлагают бесплатные обеды людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 808

Источник: Портал Информер

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