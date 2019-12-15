В Севастополе будут доплачивать приезжим учителям 1 млн рублей

В Севастополе с 2020 года стартует программа «Земский учитель», согласно которой приезжающим на работу специалистам будут единоразово выплачивать 1 млн рублей.

Об этом в ходе еженедельного заседания правительства Севастополя сообщила директор Департамента образования и науки Елена Богомолова.

«В 2020 году учителя, переехавшие на работу в Севастополь, смогут получить социальную выплату в размере 1 миллион рублей. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации вступит в силу с 1 января следующего года. На реализацию данной программы в Севастополе выделено 8 миллионов рублей», – отметила Елена Богомолова.

Согласно требованиям, подать заявки на участие в программе могут только учителя, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие квалификационным требованиям.

Ранее сообщалось, что к началу учебного года в Севастополе не хватало около 300 учителей в среднеобразовательных школах.







Воскресенье, 15 декабря 2019 г. 28

Источник: Портал Информер