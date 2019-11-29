В Севастополе будут уделять повышенное внимание работе аварийно-диспетчерских служб

В управляющих компаниях города должны работать аварийно-диспетчерские службы во взаимодействии с диспетчерскими всех ресурсоснабжающих организаций. Такое поручение дал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов руководителям УК в ходе очередного заседания комиссии по оценке их деятельности.

«Сейчас прорабатывается соглашение, регламент по межведомственному взаимодействию между УК и коммунальными службами. Эти структуры должны оперативно обмениваться поступающей к ним от граждан информацией с целью эффективного и быстрого устранения неисправностей», – отметил Евгений Горлов.

В ходе заседания комиссии руководителям организаций также дано поручение установки многоканального диспетчерского телефона, который поможет принимать заявки от жителей незамедлительно.

По словам руководителя горхоза, диспетчер должен будет не только ответить на поступивший звонок, рассмотреть заявку и выяснить причину повреждений, но и перезвонить жильцу с целью подробного информирования о времени ее устранения.

Евгений Горлов не исключил принятия кадровых решений в отношении директоров организаций.

Оценить их деятельность можно будет по итогам исполнения всех поручений, которые были даны в ходе заседаний комиссии.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 37

Источник: Портал Информер