В Севастополе введено ограничение движения транспорта на Рождество

Временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится с 11:30 до 13:00 часов 7 января:

– пл. Кролевецкого – участок ул. Челюскинцев (от пл. Кролевецкого до ул. Богданова) – участок ул. Богданова (от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Приморская);

– участок ул. Большая Морская (от ул. Адмирала Очаковцев до пл. Лазарева) – пл. Лазарева – просп. Нахимова – пл. Нахимова – участок ул. Ленина (от пл. Нахимова до ул. Ленина д. № 9).







Пятница, 27 декабря 2019 г. 168

Источник: Портал Информер