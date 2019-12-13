В Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе еженедельного заседания правительства под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Предлагается, начиная с 1 января, утвердить порядок получения региональной социальной доплаты к пенсии. Стоит отметить, что по процедуре у людей дополнительных обязательств не возникнет. Граждане, которые на сегодняшний день получают федеральную социальную доплату через Пенсионный фонд, автоматически будут получать региональную. Те люди, которые будут получать данную выплату впервые, обращаются в районное управление социальной защиты с заявлением. На сегодняшний день, по сведениям Пенсионного фонда, таких людей в Севастополе насчитывается 13 тысяч 760 человек», – сказал глава департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Напомним, с 2020 года в Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения меньше прожиточного минимума. На 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера составит 9 597 рублей и будет выше, чем в целом по Российской Федерации.

Для того чтобы получать региональную социальную доплату в 2020 году пенсионерам, чей совокупный доход в следующем году не будет превышать 9 597 рублей, необходимо будет обращаться с аналогичным заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 145

Источник: Портал Информер