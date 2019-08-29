В Севастополе ведется борьба с бабочкой

Ежегодно зеленые насаждения и сельскохозяйственные угодья Севастополя подвергаются «атакам» различных карантинных насекомых-вредителей, в число которых входит и американская белая бабочка.

Этот вредитель не является аборигенным видом Севастополя и Республики Крым.

Бабочка была завезена еще в 60-х годах 20 века в Европу и распространилась по территории ряда регионов Южного федерального округа. Не стал исключением и Севастополь, куда белая бабочка попадает с транспортными средствами, приезжающими в город.

Американская белая бабочка

Специалистами отдела карантинного и фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства Севастополя систематически проводятся плановые карантинные фитосанитарные обследования территории города. Кроме того, проводятся внеплановые выездные мероприятия по обращениям граждан и СМИ.

29 августа специалисты проверили территорию в районе домов 153 и 153-А на проспекте Генерала Острякова. В ходе проведенного ранее планового обследования территорий общего пользования здесь были обнаружены паутинные гнезда гусеницы американской белой бабочки на шелковичных деревьях. Акт обследования и предписание были направлены ГБУ «Парки и скверы».

«Мы регулярно обследуем общественные пространства, зеленые зоны улиц и придомовые территории многоквартирных жилых домов на наличие карантинных объектов, к которым относится и гусеница американской белой бабочки.

Если карантинный вредитель обнаружен, собственнику (или пользователю) земельного участка выдаётся предписание о проведении необходимой обработки. За 2 поколения АББ в текущем году нами составлено более 200 актов обследования и, соответственно, выданы предписания об борьбе с бабочкой.

Обращаю внимание горожан, что обязанности по борьбе с карантинными вредителями лежат на собственниках и пользователях земельных участков. Если вредителей нашли на территориях общего пользования, в зеленых зонах или во дворах многоквартирных домов, то предписания передаются в ГБУ «Парки и скверы» или в соответствующие управляющие компании», – рассказала начальник отдела карантинного и фитосанитарного надзора департамента Анастасия Боева.

Для борьбы с американской белой бабочкой используются различные методы.

Наиболее эффективен механический метод. Зараженные ветки можно сломать и уничтожить. Также обрабатывать гнёзда гусеницы можно пестицидами химического и биологического происхождения, но вблизи жилых домов их применение ограничено. Препараты избирательного действия, которые направлены только на конкретного вредителя и не наносят вред людям, животным и некарантинным насекомым, распыляются на места заражения в ранние утренние часы, когда еще не очень высока температура воздуха.

Такие препараты имеют пролонгированное действие, то есть гибель вредителя наступает не сразу после распыления, а через 7-10 дней.

Но основной фронт работ по борьбе с американской белой бабочкой – это агротехнические работы в осенне-весенний период. Необходимо окапывать землю вокруг стволов деревьев, где могут уходить на зиму куколки, белить стволы известью, чтобы перезимовавшие под корой деревьев вредители насекомых не могли выбраться наружу.

Если вы заметили вредителя на зеленых насаждениях в своем микрорайоне, то следует обратиться на горячую линии 1563 или в департамент сельского хозяйства.

Источник: Портал Информер