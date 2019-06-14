В Севастополе взорвали 11 авиабомб

14 июня 2019     19
В Севастополе взорвали 11 авиабомб

Вечером 13 июня на специальном полигоне чрезвычайного ведомства состоялась масштабная пиротехническая операция. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили одиннадцать авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы как немецкого, так и советского производства относились к различным типам. Все они были найдены в разных районах севастопольского региона. Так как конструкция и состояние взрывателей допускали перевозку, было принято решение: с соблюдением всех необходимых мер безопасности транспортировать бомбы с территорий обнаружения для дальнейшего уничтожения.

«Вес боеприпасов – от 2,5 до 250-ти килограммов. Уничтожение прошло в плановом порядке. От МЧС привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Хочется напомнить жителям и гостям Севастополя: при обнаружении взрывоопасных предметов просим сообщать об этом по номеру 101!» – прокомментировал начальник части пиротехнических и специальных водола.

Источник: Портал Информер

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