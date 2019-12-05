В Севастополе внедрили новую систему контроля теплоснабжения

Почти три месяца назад компания «Миранда-медиа» выиграла конкурс на установку в Севастополе для организации «Севтеплоэнерго» новой компьютеризированной системы, при которой нет необходимости в каждом пункте теплоснбжения (котельные и подстанции) города держать дежурных, и можно контролировать все процессы дистанционно. И вот 4 декабря в Севастополе прошел официальный запуск единой интернет-диспетчерской тепловых пунктах «Севтеплоэнерго».

Блоки «Миранды»

За 2,5 месяца 46 центральных тепловых пунктов «Севтеплоэнерго» были подключены к системе WEB SCADA ATM. Это дало возможность оперативно управлять теплоэнергетическими пунктами Севастополя.

интервью с пользователями

Внешне все осталось таким – как и было – идет нагрев воды, обеспечивающей теплом жителей города-героя, но нет людей, зато подключены кабеля, которые выводят информацию в специальные блоки, установленные специалистами «Миранда-медиа». Датчики передают самую важную информацию – температуру и давление в системах.

промежуточная станция

— Основные цели диспетчеризации объектов — это автоматический непрерывный мониторинг состояния объектов в режиме реального времени, — отметил директор ИТ «ГУПС «Севтеплоэнерго» Анатолий Мишин, — а также повышение защищенности технологических объектов, прогноз и предотвращение неблагоприятных и аварийных ситуаций, сокращение времени реакции на аварийные ситуации, снижение потерь и издержек, связанных с ними, оптимизация персонала и повышение его компетенции. для более чуткого контроля и регулировки температурного режима. Кроме того, мы устанавливаем цифровые датчики температуры наружного воздуха, для того, чтобы принимать решения либо о повышении температуры отопления, либо о снижении».

видеоконтроль теплопунктов

На центральном пункте, расположенном рядом с Историческим бульваром, расположено несколько мониторов, на которых специалисты «Севтеплоэнерго» контролируют работу нагревающих систем, видят помещение через камеры наблюдения, что дает также и принимать меры в случае незаконного проникновения в помещения тепловых пунктов города. Полностью проверить систему пока еще не приходилось, ведь все процессы идут без сбоев. Но к экстренным ситуациям специалисты готовы: на дежурном пульте одновременно находится около 10 человек диспетчеров и 10 механиков, прошедших необходимое обучение.

автомобили готовы к выезду

— В случае возникновения нештатной ситуации немедленно формируется бригада, — сообщила Виктория Ковалева, начальник центра аварийно-диспетчерской службы ГУП «Севтеплоэнерго», — которая состоит из специалистов аварийно-диспетчерской службы. У нас есть транспорт, специально оборудованный. Тут же выезжаем на место аварии либо инцидента на котельной или ЦТП, и решаем проблему.

весь Севастополь под контролем

Кроме центрального пункта, имеются и промежуточные, которые собирают информацию с многих теплопунктов, и потом передают ее на центральный пункт. Одна их таких систем находится возле известной «Панорамы Обороны Севастополя». Они оборудованы противовандальной системой и готовы к бесперебойной работе не менее 8 часов.

диспетчера за работой

В некоторых районах города, таких, как Инкерман, где кроме отопления идет нагрев воды и для личных нужд населения, и потому расход воды и сила ее нагрева намного больше, пока все еще имеются дежурные, контролирующие работу систем.

В будущем планируется полностью автоматизировать процесс, чтобы автоматы сами обрабатывали и передавали данные о любых сбоях и нештатных ситуациях.

По информации компании «Миранда-медиа», аналогичные интернет-системы успешно используются в других субъектах Российской Федерации, причем не только на объектах теплоснабжения, но и электрического и водоснабжения.

Олег Широков, фото автора и Анфисы Третьяковой

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Олег Широков

Источник: Крымские новости