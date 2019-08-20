В Севастополе внедряется электронная медицинская карта пациента

В ближайшее время севастопольцы, имеющие полис ОМС, будут переведены на электронную медицинскую карту.

Ее внедрение — одна из задач национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом Российской Федерации в прошлом году.

Работа по ее созданию ведется в два этапа. Так, с начала лета началось внедрение архива электронных медицинских документов.

«Сейчас уже закончен этап подключения медицинских организаций к данному архиву. Краткая суть процесса: все документы, образующиеся в процессе лечения пациента, врач подписывает усиленной электронной квалифицированной подписью.

После этого документы сохраняются в единый архив. Такое подписание гарантирует надежность и подлинность. Учитывая то, что эти документы в последующем будут доступны врачам любой больницы, а также передаваться на федеральный уровень, гарантированная подлинность крайне важна», — сказал первый заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра Андрей Ефремов.

Второй этап внедрения электронной медкарты позволит врачам видеть результаты оказания медпомощи пациентам, которую они получили в других медицинских организациях города.

«Врачи, ведущие пациента, смогут, например, видеть данные о его обращениях в поликлинику, смогут видеть результаты исследований, флюорографические осмотры и прочее. В конечном итоге документы, отражающие историю обращений и ход лечения пациента, которые в совокупности и образуют электронную медкарту пациента, будут доступны для всех медицинских организаций города, что обеспечит их сохранность и единообразие, независимо от того, в какое учреждение обращается пациент», — пояснил Андрей Ефремов.

Окончание работ по внедрению электронной медицинской карты планируется в декабре текущего года.





Вторник, 20 августа 2019 г. 210

Источник: Портал Информер