В Севастополе внедряют службу сиделок и приемные семьи для пожилых и инвалидов

В рамках нацпроекта «Демография» предусмотрено создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут за собой самостоятельно ухаживать.

Программа включает в себя сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок, а также поддержку семейного ухода.

В Севастополе с 2018 года началось постепенное внедрение системы стационарозамещающих технологий. К ней относятся«служба сиделок» и «приемная семья».

«На сегодняшний день в Севастополе успешно работает проект «служба сиделок». В настоящий момент 19 человек находятся на таком сопровождении.

А вот желающих принять в свою семью пожилого или инвалида пока не нашлось, но мы продолжаем информационную работу и рассказываем о возможности создания «приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов», – сказала начальник отдела организации социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Елена Кузьмина.

Она напомнила, что «служба сиделок» – это дополнительная платная услуга на дому севастопольцам, полностью или значительно утратившим способность к самообслуживанию.

Стоимость 1 часа такой услуги составляет 166,75 рублей. В перечень услуг сиделки входят социально-бытовые, медицинские, психологические, а так же педагогические услуги.

«В основном это, конечно, помощь в квалифицированном ежедневном уходе, в том числе помощь по хозяйству, контроль за здоровьем и отслеживание тревожных симптомов, организация досуга и моральная поддержка», – говорит Елена Кузьмина.

Продолжительность такого социального обслуживания одного человека в день составляет не менее двух и не более четырех часов в день, в исключительных случаях, по медицинским показаниям, период обслуживания может быть продлен до восьми.

Что касается «приемной семьи», то такая форма ухода за нуждающимся принципиально отличается. Программа предполагает постоянное совместное проживание пожилого или инвалида с гражданином, изъявившим желание вести общее хозяйство.

«В этом случае, принимающему лицу устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 4000 рублей. Граждане должны вести совместное хозяйство и вкладывать в совокупный доход семьи до 75% своих доходов. На сегодняшний день желающих организовать приемную семью нет, однако работа в этом направлении продолжится», – отметила Кузьмина.

Источник: Портал Информер