В Севастополе водители автобусов продолжают нарушать ПДД

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Автобус». Цель мероприятия – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств.За время операции автоинспекторы выявили 65 правонарушений водителями маршрутных транспортных средств и составили 34 административных материала за нарушения ПДД.

Из них: 7 материалов за нарушения правил пользования внешними световыми приборами и столько же за невыполнение требования подать сигнал указателем поворота об осуществлении манёвра, 6 – за нарушение правил остановки, 5 – за неиспользование ремней безопасности, по 2 – за нарушение правила проезда пешеходных переходов и несоблюдение требований дорожных знаков.

Кроме того, средствами автоматической фотофиксации выявлено 31 нарушение Правил дорожного движения водителями автобусов, 12 из них –нарушение скоростного режима и 19 – невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией.Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» проводится регулярно.







Суббота, 12 октября 2019 г. 34

Источник: Портал Информер