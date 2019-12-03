В Севастополе водители автобусов регулярно нарушают ПДД

3 декабря 2019     7
В Севастополе водители автобусов регулярно нарушают ПДД

В период проведения профилактического мероприятия, целью которого является профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, было выявлено 88 нарушений Правил дорожного движения.

За время проведения рейда «Автобус» полицейские составили 37 административных материалов: 9 – за неиспользование ремней безопасности, 1 – проезд на запрещающий сигнал светофора, в 6 случаях водители не включили ближний свет фар во время движения, 8 – нарушили правила перевозки пассажиров, 11 водителей не подали сигнал указателем поворота об осуществлении манёвра, 1 административный материал за отсутствие полиса ОСАГО и 1 за выезд на полосу встречного движения.

Также средствами автоматической фотофиксации выявлено 22 нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, 9 из них за нарушение скоростного режима, 11 – проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 – нарушение правил остановки и 1 – выезд на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» регулярно проводится на территории города.



Вторник, 3 декабря 2019 г. 41

Источник: Портал Информер

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